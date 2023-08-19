Понад 10 тисяч українських пар подали заяву про державну реєстрацію шлюбу через портал «Дія».

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Раніше похід у ДРАЦС та оформлення заяви про реєстрацію шлюбу були довгими та неромантичними. Зараз усе змінилося. У цьому переконалися понад 10 тисяч українців», — зазначив міністр у своєму дописі.

За його словами, після переведення державної послуги в онлайн потрібно 15 хвилин вільного часу та інтернет, щоб подати заяву. Відповідь та деталі церемонії надійдуть на електронну пошту.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» повернулася функція зміни місця проживання для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.