У латвійському місті Огре планують дозволити жителям запускати феєрверки тільки опівночі, щоб він не співпадав із салютом у Росії.

Про це повідомляє видання Delfi із посиланням на документ.

Зазначається, що багато місцевих жителів запускають салюти вже о 23:00 31 грудня (відповідає опівночі за Москвою). Однак подібні дії «не відповідають цінностям більшої частини латвійського суспільства» та «несуть загрозу національній безпеці». Тому На території Огрського району планується дозволити використання феєрверків та сценічної піротехнічної продукції протягом року з 24:00 31 грудня до 1:00 1 січня.

Закон «Про обіг піротехнічної продукції» передбачає адміністративну відповідальність за порушення у вигляді штрафу від 35 до 1400 євро. Мешканці можуть подати свої думки та пропозиції щодо проєкту обов’язкових нормативних актів у письмовій формі до муніципалітету до 15 грудня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7438 про заборону піротехнічних виробів — феєрверків, петард і салютів.