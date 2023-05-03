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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7438 про заборону піротехнічних виробів — феєрверків, петард і салютів.
Закон забороняє будь-які салюти та петарди, а також їх використання під час заходів. Виняток — сценічна піротехніка класу Т1, Т2 і F1, що має низький рівень шуму, і піротехніка, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.
Варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила цей закон 11 квітня 2023 року. Він набуває чинності через шість місяців з моменту підписання.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7438 про заборону піротехнічних виробів — феєрверків, петард і салютів.
Закон забороняє будь-які салюти та петарди, а також їх використання під час заходів. Виняток — сценічна піротехніка класу Т1, Т2 і F1, що має низький рівень шуму, і піротехніка, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.
Варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила цей закон 11 квітня 2023 року. Він набуває чинності через шість місяців з моменту підписання.