Армія РФ почала атакувати Україну безпілотниками «Shahed» чорного кольору, але про масове використання таких дронів не йдеться.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Під час масованої атаки безпілотників на Київ 20 листопада було виявлено один «Шахед» чорного кольору.

«Був пофарбований або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору», — сказав Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що підтвердження того, що таких дронів-камікадзе було багато, немає.

«За моєю інформацією, такий «Шахед» тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні — уже видно, що окупанти почали їх фарбувати «із балончика», — додав речник.

За його словами, росіяни постійно модернізують ударні дрони «Shahed». А чорний колір, ймовірно, використали для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Нагадаємо, з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».