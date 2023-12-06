У тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр спеціальної підготовки неповнолітніх до військової служби «Воин».

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Відкриттям філіалу в Луганську займається особисто директор організації Олександр Зайцев. Організація вже виконує завдання МО РФ по рекрутингу та підготовці молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема, підлітків навчають основам стрільби, роботи з БПЛА, засобами зв’язку та РЕБ», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, робота центру відбувається під керівництвом депутата Держдуми РФ, отамана військового козачого товариства Віктора Водолацького.

В центрі розповіли, що за планом росіян, дітей віком від 14 років будуть направляти на військову підготовку. А від 16 років одразу готувати до мобілізації, що є грубим порушенням статті 51 Женевської конвенції.

Також у ЦНС додали, що отримали доступ до списку всіх осіб, залучених до розгортання таких центрів.

Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять акцію серед дітей початкових класах «Лист солдату», змушуючи українських дітей під диктування вчителя писати листи окупантам.