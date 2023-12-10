Народний депутат Олександр Дубінський погодився на проходження поліграфу у справі про його побиття.

Відповідну заяву на сторінці депутата у Telegram розмістив адвокат нардепа.

Нагадаємо, раніше адвокати підозрюваного у державній зраді нардепа із посиланням на нього самого поширили інформацію «про побиття та знущання» над Олександром Дубінським у СІЗО.

Депутат погодився пройти поліграф за однієї умови — необхідна апаратура має бути надана Національним антикорупційним бюро України.

«Слідчі внутрішньої служби Лук'янівського СІЗО запропонували мені поліграф.

Нагадаю, лікарі зафіксували у мене переломи, і рентген теж. Але окей. Поліграф так і поліграф. Написав відповідну заяву. Чи готові його пройти судді, які не побачили у моїй заяві злочину та не внесли моє побиття до ЄРДР? Слідчі? Поліція? Прокурори?», — повідомив Олександр Дубінський.

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

А 13 листопада СБУ вручили йому підозру у роботі на користь російських спецслужб.