У неділю, 10 грудня, до Польщі, в обхід блокади, залізницею прибула перша партія вантажівок. Планується, що далі вони прямуватимуть до пункту призначення вже автошляхом.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначається, наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

«Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом», — пише пресслужба.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Також внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.