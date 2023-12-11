Україна близька до піку захворюваності на COVID-19. Його очікують в середині грудня.

Про це в ефірі телемарафону розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

На сьогодні 4 тисячі хворих на коронавірус щотижня опиняються в лікарні. Ігор Кузін зазначив, що пік прогнозують на середину грудня — він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово загасатиме.

«Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2. Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше», — сказав Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців.

Раніше повідомлялося, що за тиждень (станом на 1 грудня) у Миколаєві зареєстрували 975 хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання, 164 миколаївці захворіли на коронавірус.