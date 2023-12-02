За останній тиждень у Миколаєві зареєстрували 975 хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання, 164 миколаївці захворіли на коронавірус.

Це на 172 випадки менше ніж попереднього тижня, повідомили в Миколаївській міськраді.

«Зростання незначне та відповідає щорічним сезонним підйомам», — повідомили в управлінні охорони здоров’я.

Загалом з початку жовтня в Миколаєві зафіксували 8958 випадків захворювання на ГРВІ, у тому числі, 1365 людини хворіли на коронавірус. Це 15,2% від усіх хворих.

Майже половина пацієнтів з ГРВІ — діти до 18 років.

Медики нагадали, що найефективніший засіб профілактики хвороб — вакцинація. Щеплення роблять у медзакладах, де укладена декларація з сімейним лікарем.

Зазначається, що станом на 1 грудня в місті зробили щеплення від грипу 1441 людина.

Раніше генеральний директор ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Володимир Клочко повідомляв, що в Миколаївській області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лишається на 44% нижче епідемічного порогу. Проте ситуація може погіршитись.