У селищі Коцюбинське на Київщині встановили новорічну ялинку. Її задекорували малюнками з російського мультфільму «Маша та ведмідь», а також зображенням Діда Мороза зі Снігуркою.

Про це повідомила колишня головна редакторка сайту руху «Чесно» Ірина Федорів.

«Поставили в моїй громаді ось таку йолку. Мені про це пишуть односельці і обурюються, яка «маша і мєдвєді», яка «снігурочка і дєдушка мороз»? Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити в 2023 році йолку «маша і мєдвєді» і «дєдушку мороза і снєгурочку», — написала вона.

Голова Коцюбинської селищної ради Сергій Даніш у коментарі «Українській правді. Життя» пояснив, що ялинці та декораціям вже кілька років, тож на їхнє встановлення цьогоріч не витрачали грошей з бюджету.

«Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. «Машу і ведмедя» можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають «зраду». А дід Мороз, то не він, а Святий Миколай!», — прокоментував Сергій Даніш.

Ірина Федорів вважає, що такі дії сільського голови не помилкові, а системні.

«Це не просто Даніш тупанув — це системна історія», — додала вона.

Також нагадала, що Сергія Даніша у 2020 році обрали селищним головою Коцюбинського від партії «Слуги народу». Через спільну діяльність з Володимиром Карплюком. Ірина Федорів наголошує на звʼязку Даніша з колишнім учасником партії Олександром Дубінським.

Нагадаємо, мерія Миколаєва повідомила, що цьогоріч не встановлюватимуть головну новорічну ялинку міста та не проводитимуть святкових заходів.