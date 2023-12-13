Російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW),

«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», — йдеться у звіті.

У ISW нагадують, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час, як українські війська почали згортати контрнаступальні операції. Однак поки що вони призвели лише до великих втрат з боку окупантів, але жодних значущих успіхів на полі бою РФ не домоглася.

«Така оцінка високих втрат росіян і відсутності значущих в оперативному відношенні успіхів Росії узгоджується з оцінкою ISW», — зазначили аналітики.

Росія, схоже, вважає, що військовий «глухий кут» взимку виснажить підтримку України з боку Заходу і дасть російським військам перевагу.

«За оцінками ISW, російські війська намагаються повернути собі ініціативу на театрі військових дій в Україні. Принаймні із середини листопада 2023 року і тепер, імовірно, розпочали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону», — йдеться у звіті.

За словами експертів, збільшені дискусії на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області були передбачувані. Передбачається, що російське командування їх врахувало. Тепер Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що російські війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, але втрати РФ на сході у вісім разів більші, ніж у Сил оборони. Я зазначив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, «окупанти роблять ставку на людський ресурс».