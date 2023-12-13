Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік місць святкової торгівлі новорічними ялинками та прикрасами під час новорічних свят на території Миколаєва.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконкому в середу, 13 грудня, пишуть «НикВести».

Згідно з рішенням торгувати новорічними ялинками та прикрасами під час новорічних свят можна буде в затверджених місцях з 18 грудня до 31 грудня 2023 року.

Крім того, торговці повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, а також укласти договори на вивезення ТПВ та прибирання прилеглої території.

Адміністраціям районів доручено контролювати санітарний стан територій, на яких здійснюватиметься тимчасова святкова торгівля.

«Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області забезпечити постійний контроль за недопущенням проведення суб’єктами господарювання та громадянами несанкціонованої святкової торгівлі новорічними ялинками та прикрасами під час новорічних свят на Миколаєва», — зазначено в проекті рішення.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що цьогоріч на головні площі міста не встановлюватимуть новорічну ялинку Миколаєва та не проводитимуть святкових заходів.

— Міської ялинки, як такої в цьому році ми не встановлюємо, гроші на це не виділялись, проте забороняти людям святкувати людям і купляти новорічні дерева ми не можемо, навіть навпаки ми повинні дати їм таку можливість, — сказав Олександр Сєнкевич.

Члени виконкому підтримали це рішення та затвердили загалом по Миколаєву 85 місць для продажу новорічних ялинок та прикрас:

Інгульський район — 34 місця;

Заводський район – 27 місць;

Центральний район – 18 місць;

Корабельний район – 6 місць.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві також не встановлювали головну новорічну ялинку міста. Натомість 16 грудня у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.