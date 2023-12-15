Міністр освіти та науки Оксен Лісовий прокоментував те, що в одній з київських шкіл охоронець під час тривоги не пустив дітей до школи, бо з ними був песик.
Позицію міністр озвучив на своїй сторінці у фейсбуці.
«Учора в одній із київських шкіл дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були із собакою. Така ситуація неприпустима», — написав Оксен Лісовий.
Він зазначив, що потрапляння у сховище — це питання збереження людських життів, яким не можне нехтувати.
«Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями», — зауважив міністр.
Нагадаємо, що 14 грудня під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик не змогли потрапити до укриття школи, в якій вони навчаються у Святошинському районі міста Києва, через те, що малеча була з домашнім улюбленцем — собакою.
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Міністр освіти та науки Оксен Лісовий прокоментував те, що в одній з київських шкіл охоронець під час тривоги не пустив дітей до школи, бо з ними був песик.
Позицію міністр озвучив на своїй сторінці у фейсбуці.
«Учора в одній із київських шкіл дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були із собакою. Така ситуація неприпустима», — написав Оксен Лісовий.
Він зазначив, що потрапляння у сховище — це питання збереження людських життів, яким не можне нехтувати.
«Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями», — зауважив міністр.
Нагадаємо, що 14 грудня під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик не змогли потрапити до укриття школи, в якій вони навчаються у Святошинському районі міста Києва, через те, що малеча була з домашнім улюбленцем — собакою.