Росіяни змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що попри це більшість людей регіону відмовляється від ініціатив агресора й ігнорують його.

«Ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагають хабар до 20 тисяч рублів за право їхати далі. Якщо грошей немає, то росіяни вилучають посвідчення для «перевірки на справність», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.