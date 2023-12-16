Росіяни змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що попри це більшість людей регіону відмовляється від ініціатив агресора й ігнорують його.
«Ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагають хабар до 20 тисяч рублів за право їхати далі. Якщо грошей немає, то росіяни вилучають посвідчення для «перевірки на справність», — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.
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Росіяни змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що попри це більшість людей регіону відмовляється від ініціатив агресора й ігнорують його.
«Ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагають хабар до 20 тисяч рублів за право їхати далі. Якщо грошей немає, то росіяни вилучають посвідчення для «перевірки на справність», — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.