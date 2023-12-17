Станом на ранок неділі, 17 грудня, на кордоні з Польщею у чергах стоять понад дві тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, заблокованими залишаються три пункти пропуску:

«Рава-Руська — Гребенне»;

«Краківець — Корчова»;

«Шегині — Медика».

— Станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках у чергах у бік України перебуває десь 2 150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти «Шегині — Медика». Рух є, але не такий інтенсивний, як 6 листопада або 23 листопада, коли розпочалося блокування «Шегині», — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

За цей час на польсько-українському кордоні померли вже три водії, які перебували у черзі, утвореній через блокування руху вантажного транспорту з боку польських перевізників.