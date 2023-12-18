Міністри оборони Данії та Швеції домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90. Спершу Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон, а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди з Україною щодо бойових машин.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

У листі зазначається, що сторони працюватимуть над закупівлею для України додаткових бойових машин 90 (CV90), які посилять колективну спроможність Збройних Сил України.

«Це важливий крок для підтримки сил оборони України разом із Данією. Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення поставок нових бойових машин 90 (CV 90) в Україну. CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року», – зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Протягом року Швеція передала Україні 50 бойових машин піхоти CV90, які зарекомендували себе на полі бою.

БМП CV-90 – розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Виробляється з 1990-х років у різних модифікаціях.

CV90 (Combat Vehicle 90) перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Їх обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів. Навчання на цих машинах українські війська проходили навесні.

Нагадаємо, Велика Британія відправить Україні два тральщики для розмінування класу Sandown. Їх передадуть зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.