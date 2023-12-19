Кілька днів тому захисники України збили над Херсонщиною ворожі дрони, пофарбовані у чорний колір.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, цитує Укрінформ.

— Поки що швидкісних «Шахедів» ми не фіксували, але пофарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони час від часу використовуються. Не всі в тих партіях, які ми зафіксували по атаках на нашій зоні відповідальності, пофарбовані у темний колір. Але на Херсонщині днями ми зафіксували збиті «Шахеди» чорного кольору, — сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що це розрахунок на ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, за допомогою прожекторів їм складніше виявити у чорному небі чорний шахед.

Нагадаємо, що армія РФ під час нічної атаки 25 листопада використала «шахеди» чорного кольору. У Повітряних силах пояснили, що корпус дронів покритий карбоном для поглинання радіолокаційного сигналу.