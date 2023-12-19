На півдні росіяни продовжують зміцнювати та обладнувати свої позиції та підтягують резерви.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог веде спостереження, не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами. Застосовує ударні та розвідувальні дрони», — ідеться в повідомленні.

Як наголосили у командуванні, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження ворогу, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч.

Також раніше речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що попри спроби РФ час від часу робити штурмові проходи і перевіряти на міцність українську оборону на лівому березі Дніпра, позиції було утримано.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.