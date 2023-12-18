Українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.
Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, попри спроби РФ час від часу робити штурмові проходи і перевіряти на міцність українську оборону, позиції було утримано.
Водночас підрозділи РФ, які перебувають на території України, дуже різноманітні, й інколи між ними виникають сутички. Але час від часу між ними виникають змагання щодо того, хто буде результативнішим на фронті в Україні.
«У них внутрішній розбрат, дуже очевидний і у радіоперехопленнях, і в загальній поведінці, яку ми можемо спостерігати за допомогою аеророзвідки. Бачимо, що злагодження у підрозділах ворога немає. Але час від часу в них є змагання за те, хто буде результативнішим на своєму відрізку відповідальності. І в такому випадку вони змагаються по результативності саме штурмових дій», — зазначила Наталія Гуменюк.
Проте, речниця додала, що в цьому питанні українські підрозділи не дають їм шансу.
Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
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Українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.
Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, попри спроби РФ час від часу робити штурмові проходи і перевіряти на міцність українську оборону, позиції було утримано.
Водночас підрозділи РФ, які перебувають на території України, дуже різноманітні, й інколи між ними виникають сутички. Але час від часу між ними виникають змагання щодо того, хто буде результативнішим на фронті в Україні.
«У них внутрішній розбрат, дуже очевидний і у радіоперехопленнях, і в загальній поведінці, яку ми можемо спостерігати за допомогою аеророзвідки. Бачимо, що злагодження у підрозділах ворога немає. Але час від часу в них є змагання за те, хто буде результативнішим на своєму відрізку відповідальності. І в такому випадку вони змагаються по результативності саме штурмових дій», — зазначила Наталія Гуменюк.
Проте, речниця додала, що в цьому питанні українські підрозділи не дають їм шансу.
Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|