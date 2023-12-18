Українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, попри спроби РФ час від часу робити штурмові проходи і перевіряти на міцність українську оборону, позиції було утримано.

Водночас підрозділи РФ, які перебувають на території України, дуже різноманітні, й інколи між ними виникають сутички. Але час від часу між ними виникають змагання щодо того, хто буде результативнішим на фронті в Україні.

«У них внутрішній розбрат, дуже очевидний і у радіоперехопленнях, і в загальній поведінці, яку ми можемо спостерігати за допомогою аеророзвідки. Бачимо, що злагодження у підрозділах ворога немає. Але час від часу в них є змагання за те, хто буде результативнішим на своєму відрізку відповідальності. І в такому випадку вони змагаються по результативності саме штурмових дій», — зазначила Наталія Гуменюк.

Проте, речниця додала, що в цьому питанні українські підрозділи не дають їм шансу.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.