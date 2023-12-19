На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах армії РФ зафіксований спалах вірусного захворювання, відомого як «мишача лихоманка».

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги.

Як відомо, хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів — через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

Розвідка зазначає, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

«У підсумку — «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність російських «щурів», — додали в ГУР МО.

Раніше також повідомлялось, що 24 листопада на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля села Миколаївське, Первомайського району, виявили 35 мертвих поросят у віці 1-2 місяців. Під час дослідження встановили африканську чуму свиней.