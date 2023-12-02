24 листопада на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля села Миколаївське, Первомайського району, виявили 35 мертвих поросят у віці 1-2 місяців.

Під час дослідження встановили африканську чуму свиней (АЧС), повідомили в Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

«З метою координації дій щодо локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Врадіївській селищній раді, рішенням якої затверджено план заходів щодо ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду та встановлено карантин з 26.11.2023 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зону захисту в радіусі 3 кілометри від епізоотичного вогнища включили село Новомиколаївське Врадіївської територіальної громади Миколаївської області.

До зони нагляду радіусом 2 кілометри від зовнішніх меж зони захисту увійшли села Доброжанівка, Михайлівка, Марʼянівка та Чернівці.

«На даному етапі вживаються заходи щодо ліквідації спалаху АЧС відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», — повідомили Держпродспоживслужбі.

Останній раз у Миколаївській області фіксували африканську чуму свиней у 2021 році. Тоді у підсобному господарстві Виноградівського психоневрологічного інтернату було зафіксовано загибель девʼяти свиней віком від чотирьох місяців до двох років.