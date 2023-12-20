Люблінський суд виніс вирок за шпигунство на користь РФ 14 громадянам України, Білорусі та Росії. Всього схопили 16 людей, двох судитимуть окремо.

Про це пише польське видання Wiadomości.

Мова йде про шпигунську мережу, яку викрили у липні. Як відомо, агенти РФ планували диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямували в Україну.

Одного з обвинувачених засудили до шести років позбавлення волі. Найменший термін ув’язнення — приблизно один рік — суд призначив жінці. Крім того, усі засуджені мають сплатити 5 тисяч злотих до Фонду правосуддя.

Слідчі з’ясували, що затримані збирали інформацію, фотографували військові та цивільні об’єкти, розпалювали антиукраїнські та антинатівські настрої.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворила з території країни росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля.