Президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У картці відповідного законопроєкту №9591 вказано, що тепер громадяни України, які проживають на окупованій Росією території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Зазначається, що для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на окупованих територіях України, проводитимуть атестацію.

Водночас результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% від загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд.

Нагадаємо, що РФ завезла до окупованого Маріуполя девʼять тонн російських пропагандистських підручників.

Також раніше повідомлялось, що росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях.

Але попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях є велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.