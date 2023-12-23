В Українській греко-католицькій церкві заявили, що декларація Fiducia Supplicans, яку затвердив Папа Римський Франциск та яка дозволяє благословляти пари однієї тієї самої статі, «не має правової сили» для її вірян.

Про це йдеться у заяві Глави УГКЦ Блаженніший митрополит Святослав.

Він пояснив, що декларація трактує сенс благословень у Латинській церкві, а не у східних католицьких церквах, до яких належить УГКЦ.

«Вона не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни», — заявив митрополит Святослав.

Тож, за його словами, декларація Fiducia Supplicans «не має правової сили для вірних УГКЦ». Митрополит Святослав також наголосив, що греко-католики й римо-католики по-різному трактують поняття «благословення».

«Відповідно до богослужбової практики нашої Церкви, благословення священника чи єпископа є літургійним жестом, який неможливо відокремити від решти змісту літургійних обрядів і звести лише до обставин і потреб приватної побожності», — розповів глава УГКЦ.

Він додав, що за традиціями візантійського обряду поняття «благословення» означає «схвалення, дозвіл чи навіть наказ щодо певного виду вчинків, молитовно-аскетичних практик», наприклад, окремих видів посту та молитви.

Крім того, митрополит підкреслив, що благословення «не може суперечити вченню Католицької церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою».

«Пастирська второпність спонукає нас уникати двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення Церкви», — пояснив глава УГКЦ.

Нагадаємо, генеральний синод Англіканської церкви дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби й цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Це рішення свідчить про компроміс між консервативним і ліберальним крилом Англіканської церкви.

Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.