Окупований Маріуполь посилено контролює петербурзький ОМОН. Вони разом з кадирівцями та Росгвардією постійно базуються в місті та залучені до мобілізаційних заходів населення.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

«Маріуполь знаходиться під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також в місті присутні Росгвардія та кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються контролем міста та супроводом», — сказав він.

За словами радника мера міста, окупанти, зокрема, супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки. Також вони посилили мобілізаційні заходи.

«ОМОН та Росгвардія залучені до мобілізаційних заходів на території Маріуполя й стосуються тих кого вони називають мігрантами. Вони шукають в багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якось дивно зникають», — додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.