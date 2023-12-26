Окупований Маріуполь посилено контролює петербурзький ОМОН. Вони разом з кадирівцями та Росгвардією постійно базуються в місті та залучені до мобілізаційних заходів населення.
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.
«Маріуполь знаходиться під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також в місті присутні Росгвардія та кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються контролем міста та супроводом», — сказав він.
За словами радника мера міста, окупанти, зокрема, супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки. Також вони посилили мобілізаційні заходи.
«ОМОН та Росгвардія залучені до мобілізаційних заходів на території Маріуполя й стосуються тих кого вони називають мігрантами. Вони шукають в багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якось дивно зникають», — додав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що росіяни планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
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Окупований Маріуполь посилено контролює петербурзький ОМОН. Вони разом з кадирівцями та Росгвардією постійно базуються в місті та залучені до мобілізаційних заходів населення.
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.
«Маріуполь знаходиться під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також в місті присутні Росгвардія та кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються контролем міста та супроводом», — сказав він.
За словами радника мера міста, окупанти, зокрема, супроводжують замасковані під цивільні вантажівки, які перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки. Також вони посилили мобілізаційні заходи.
«ОМОН та Росгвардія залучені до мобілізаційних заходів на території Маріуполя й стосуються тих кого вони називають мігрантами. Вони шукають в багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якось дивно зникають», — додав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що росіяни планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
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|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|