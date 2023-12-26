У першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули три вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів з міжнародними посилками.

В пресслужбі «Укрпошти» повідомили, що посилки вже роз’їжаються до одержувачів.

Зазначається, що «Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та Укрзалізниця впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.

«Вперше з 2002 року ми прийняли міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Це стало можливим завдяки Укрзалізниці та пошті Естонії, яка є нашим ключовим транзитним партнером у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів», — йдеться в повідомленні.

В «Укрпошті» зазначили, що тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за добу.

«Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.