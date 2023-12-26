У 2022 році внаслідок військових подій та відсутності достатньої кількості дітей у Миколаївській області припинили свою роботу 16 дитячих садків.

Про це йде мова в програмі «Економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», пишуть «НикВести».

На Миколаївщині до сьогоднішнього часу, не працюють дитсадки в 14 територіальних громадах, зокрема у Нечаянській, Степівській, Костянтинівській, Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Баштанській, Казанківській, Новобузькій, Софіївській, Снігурівській, Горохівській, Прибузькій та Веснянській громадах.

У Миколаєві з липня поточного року відкрито 11 закладів дошкільної освіти.

На 30 вересня 2023 року на території Миколаївської області працюють 274 дитячих садків, що становить 53,7% від їх загальної кількості.

Крім того, один заклад дошкільної освіти знаходиться на тимчасово окупованій території Очаківської територіальної громади. Інформація про його поточний стан відсутня через відсутність зв'язку з місцевими мешканцями.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Раніше повідомлялось, що відновлювати пошкоджені російськими обстрілами дитячі садки та школи Первомайської громади Миколаївської області почнуть з 2024 року.

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