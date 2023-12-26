Через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався сьогодні вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.
Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Телеграм-каналі.
Зазначається, що рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва.
Зараз компанія аналізує пошкодження вокзалу, вагонів та слідкує за станом поранених працівників.
Евакуюйовані пасажири херсонського вокзалу уже прибули до Миколаєва автобусами.
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Через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався сьогодні вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.
Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Телеграм-каналі.
Зазначається, що рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва.
Зараз компанія аналізує пошкодження вокзалу, вагонів та слідкує за станом поранених працівників.
Евакуюйовані пасажири херсонського вокзалу уже прибули до Миколаєва автобусами.