Через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався сьогодні вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва.

Наслідки обстрілу вокзалу Херсона, Фото Сергій Нікітенко

Зараз компанія аналізує пошкодження вокзалу, вагонів та слідкує за станом поранених працівників.

Евакуюйовані пасажири херсонського вокзалу уже прибули до Миколаєва автобусами.