У грудні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу Pirola.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що три випадки субваріанту коронавірусу «Пірола» виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі — жінки старше 50 років.

«Зараз територією України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму «Омікрон», і за ними ведеться епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і в усьому світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання. Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Загалом за минулий тиждень в Україні зареєстровано 8 709 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 43 українців, старше 30 років.

Як відомо, симптоми субваріанту «Пірола» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи. Перший лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту «Омікрон» під назвою «Пірола» виявили на Рівненщині у листопаді. Тоді захворів 20-річний чоловік.

У МОЗ нагадали, що вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини «Janssen» (виробник «Johnson&Johnson») та «Comirnaty» (виробник «Pfizer»). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник «Pfizer» — вакцина «Comirnaty» для дітей).

Раніше повідомлялось, що з початку епідсезону на території Миколаївської області відзначається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ та COVID-19.