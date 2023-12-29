У Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Внаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою РФ у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено, зазначає Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У міськраді зазначили, якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, зранку 29 грудня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.