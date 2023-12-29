Олександр Сєнкевич, фото НикВести

У соцмережах та різних груповних чатах жителів Миколаєва у месенжерах поширюють відеоролик, де розповідається про те, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нібито придбав елітну нерухомість на березі Іспанії.

Відеозаписи публікуються на фейкових або зламаних сторінках у ТікТок. Після чого уже поширюються серед жителів міста та області, повідомляють «НикВести».

У ролику, який отримали наші журналісти, наведено відеоряд, на якому спочатку зображено напівоголеного чоловіка, який лежить на підлозі, а потім фото Олександра Сєнкевича і оглядові кадри вілли в Марбельї (Іспанія). Це супроводжується озвучкою тексту, синтезованю комп'ютерною програмою, про те, що нібито «поки миколаївські військкоми ловлять людей та відправляють на смерть, очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич часу дарма не гає».

Зазначається, що мер Миколаєва у вересні нібито придбав віллу в іспанській Марбельї за 35 мільйонів євро.

«Звідки у чиновника такі гроші? Прості українці вмирають на фронті, а Сєнкевич краде і веде розкішке життя. І всім на це начхати», - йдеться у відео.

«НикВести» проаналізували відеоряд та знайшли віллу, яку показали його автори. Дійсно, на відео продемонстровано будинок в іспанській Марбельї.

Вілла з назвою «Villa Feliz» продається одним з іспанських агентств нерухомості «Guetig Group LTD». Її вартість — 9,5 мільйона євро, а не 35 мільйонів, як зазначають автори відео. Це будинок площею 901 м2, що розташований на земельній ділянці 2475 м2 з видом на море.

Скриншот з сайту нерухомості, де продається вілла в Марбельї, яка нібито належить меру Миколаєва

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни, Олександр Сєнкевич залишався у місті у період, коли російські війська майже оточили Миколаїв. При цьому він закликав усіх жінок, особливо з дітьми, покинути місто. Його дружина Катерина Сєнкевич періодичо публікувала фото з Вроцлава (Польща), де разом з партнерами створила міжнародну бізнес-спільноту Board, яка займається проведенням івентів для підприємців.

При цьому, у серпні 2023 року в соцмережах з'явилось фото, де Олександр Сєнкевич відпочивав в Одесі.

Також нещодавно було поширене ще одне відео. На ньому автори розказують про те, що у той час, як в Миколаєві «б’ють призовників», Віталій Кім веде «розкішне життя». Автори ролику помилково називають голову ОВА мером Миколаєва та розповідають, що нібито у вересні він отримав автомобіль Bugatti Veyron.

Зазначимо, що до цього у соцмережах аналогічно поширювали відео про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім «втік» з Миколаєва «у відпустку на свою віллу на березі озера Комо», що в Італії. Як і у випадку з мером Миколаєва, автори відео показують кадри невідомого елітного будинку, який начебто належить Віталію Кіму. Віталій Кім ще у липні коментував ці відеоролики, назвавши їх фейком.