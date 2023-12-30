У Миколаєві завершили роботу з розробки Стратегії розвитку міста до 2027 року над якою працювали майже 10 місяців. Далі готовий документ оговорюватимуть та за потреби вноситимуть доповнення.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Презентація остаточного варіанту документу відбулася в п’ятницю, 29 грудня. Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко детальніше розповіла про структуру документу і подальші кроки.

За її словами, при формуванні Стратегії проаналізували соціально-економічний стан міста, виявили переваги міста та виклики, з якими громада зустрінеться при її реалізації.

Також зазначається, що перед містом стоїть завдання створити безпечне середовище для проживання та ведення бізнесу, а також необхідність відновлення критичної та соціальної інфраструктури

«На основі аналізу соціально-економічного стану, потенціалу та викликів, а також з урахуванням думки громади на кожному етапі розробки було сформоване бачення розвитку Миколаєва. Йдеться про чотири стратегічні цілі — безпеку, комфорт, конкурентність та партнерство», — каже Тетяна Шуліченко.

Тепер упродовж 30 днів всі охочі зможуть надати свої пропозиції до документу. Їх розглянуть та у разі потреби внесуть доповнення. Однак, як саме прийматимуться пропозиції та зауваження у міській раді не повідомили.

Нагадаємо, що 22 травня розпорядженням Миколаївського міського голови була утворена робоча група з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.

Станом на серпень в Миколаєві було завершено опитування, яке було розроблене для чотирьох чергових груп: місцевих жителів, внутрішньо переміщених осіб, молоді та представників бізнесу.

У вересні робоча група завершила аналітичний етап розробки проекту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади до 2027 року, а також Плану заходів з його втілення. 12 вересня відбулось чергове засідання учасників групи, де на основі раніше розробленого SWOT-аналізу було представлено три стратегії та два варіанти бачення розвитку Миколаєва у рамках проекту.