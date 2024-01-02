Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Це відбулось відповідно до підписаного у вересні наказу тогочасного так званого президента невизнаної республіки Самвела Шахраманяна.

Він підписав указ про розпуск усіх державних установ до 1 січня 2024 року — з цього дня самопроголошена республіка офіційно припиняє своє існування, йшлося в указі.

Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня, у результаті якої Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Хоча президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати права та безпеку етнічних вірмен, десятиліття недовіри, воєн, взаємної ненависті та насильства викликали у багатьох жителів Нагірного Карабаху скептичне ставлення до можливості мирної реінтеграції регіону.

Нагадаємо, що станом на 3 жовтня з території Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало 100 тисяч 617 людей — це понад 80% населення регіону.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок «локальних антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Це відбулося після звинувачень Вірменії «в організації теракту та загибелі військових».

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. Таким чином країна погодилася, що це є територією Азербайджана. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 мільйонів євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Також Євросоюз може запровадити проти Азербайджану заходи у разі утисків мирних жителів Нагірного Карабаху.

Жителі регіону, етнічні вірмени, почали залишати свої домівки та переїжджати до Вірменії.