У високогір'ї Закарпатської області 7 січня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Таке саме попередження стосується і високогір'я Івано-Франківської області, але в цьому регіоні — вже на 8 січня.

Про це повідомив Відділ гідрологічних прогнозів «Укргідрометцентру».

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!», — йдеться у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

7 січня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

8 січня — на високогір'ї Закарпатської області.

Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі. У поліції Миколаївської області попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях.