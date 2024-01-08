Паспорт РФ

Окупанти запустили інтернет-сервіс «я в Росії», щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Таким чином росіяни пропонують мешканцям окупованих територій, в тому числі неповнолітнім (з 14 років) оформляти онлайн заявку на отримання паспорту РФ, страхування та «іншої макулатури».

«Окупанти змушені запустити такий інтернет-сервіс через відмову місцевим від отримання паспорта. Багато людей саботують процес, але тепер окупанти змушуватимуть цивільних реєструватися онлайн», — зазначили в ЦНС.

Крім цього, сервіс також використовується для того, щоб записатись на прийом до лікаря, але лише за наявності паспорта Російської Федерації.

«Таким чином окупанти вчергове порушують міжнародне право, позбавляючи медичної допомоги мешканців тимчасово окупованих територій, які не отримали червону макулатуру», — йдеться в повідомленні.

Також Центр Національного Спротиву закликав повідомляти у Спротив.Бот про колаборантів, які залучені в процесі паспортизації українців.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни не забезпечують цивільних на тимчасово окупованих територіях ліками. Всі медпрепарати ідуть на військових РФ. А на окупованій Луганщині неможливо викликати швидку через відсутність зв’язку.