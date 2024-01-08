Через непогоду на території Миколаївської області з'явилась велика кількість обірваних проводів та повалених опор ЛЕП.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Триває активна робота енергетиків з відновлення електропостачання. Незважаючи на труднощі, які створила негода, енергетики зуміли скоротити кількість знеструмлених населених пунктів.

Протягом останніх двох годин кількість таких пунктів зменшилася до 161, а частково підключені були 42. Наразі електропостачання відсутнє близько у більше ніж 30 тисяч будинків.

«Станом на 16 годину 8 січня маємо по області велику кількість обірваних проводів, повалених опор ЛЕП та інших аварійних ситуацій… Тим не менш, де дозволяють обставини, триває робота з підключенням споживачів! Станом на 18 годину 8 січня по Миколаївській області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тисяч споживачів», — написали в обленерго.

Станом на 20:00 8 січня відновлення електропостачання в області очікують ще 28,4 тисячі споживачів без світла знаходяться 168 населених пунктів, ще 30 — частково.

Зазначається, що ситуація може ускладнитися ще більше згідно з прогнозами синоптиків, тож енергетики закликають мешканців бути обережними та готуватися до можливих тимчасових перебоїв у подачі електроенергії.

Наразі, низка автомобільних доріг у Миколаївській області через негоду перекрита для вантажного та пасажирського транспорту.

Як повідомили синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікуються значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Арктичний холод в Україні. Що відомо?

За прогнозом синоптиків, найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Там температура може знизитись до 19-25° морозу.

В Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікується значний приріст снігу до 20 сантиметрів, в Кіровоградській та Дніпропетровській — до 30 сантиметрів.

В центральній та східних областях пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с. Також очікується хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Проте довго морози не затримаються. Вже з 11 січня температура повітря в Україні почне підвищуватися. Загалом у січні 2024 року очікується відносно тепла погода, яка буде лише на 3-5 градусів холодніша, ніж у грудні.