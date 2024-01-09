Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19.

Тож киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження, про це зазначив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Зазначається, що відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

«У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», — зауважив Микола Поворозник.

Він підкреслив, що при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19.

Він також нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, що станом на 25 грудня 2023 року, з початку епідсезону на території Миколаївської області відзначається незначне зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19.