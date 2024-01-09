Український поштовий оператор «Нова Пошта» анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.



Невдовзі компанія буде носити назву NOVA, повідомляється на сайті «Нової Пошти».

«Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth», — так коментує рішення компанії співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Також зазначається, що до група компаній NOVA сьогодні входять:

«Нова пошта в Україні» — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень і фулфілменту;

— доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень і фулфілменту; Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів по Європі, а також між ЄС та Україною;

— компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів по Європі, а також між ЄС та Україною; NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу;

— небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу; Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами;

— компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами; Supernova Airlines — надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу;

— надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу; ІТ-компанія Nova Digital — це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості;

— це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості; Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 тисяч операцій за секунду. Створені нею рішення протестовані на 32 мільйонах приватних і бізнес-користувачів «Нової пошти».

Нагадаємо, що 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані. У компанії зазначили, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.

У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.

Наразі відділення «‎Нова пошта»‎ працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві.

Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.