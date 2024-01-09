Український поштовий оператор «Нова Пошта» анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.
Невдовзі компанія буде носити назву NOVA, повідомляється на сайті «Нової Пошти».
«Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth», — так коментує рішення компанії співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.
Також зазначається, що до група компаній NOVA сьогодні входять:
Нагадаємо, що 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані. У компанії зазначили, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.
У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.
Наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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Український поштовий оператор «Нова Пошта» анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.
Невдовзі компанія буде носити назву NOVA, повідомляється на сайті «Нової Пошти».
«Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth», — так коментує рішення компанії співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.
Також зазначається, що до група компаній NOVA сьогодні входять:
Нагадаємо, що 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані. У компанії зазначили, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.
У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.
Наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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