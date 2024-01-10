Колишній послушник Києво-Печерської лаври проводив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська. Також він публічно поширював фейки про українських оборонців на східному фронті та називав повномасштабну агресію РФ «загостренням конфлікту» між Росією та Україною.

СБУ підтвердила факти його діяльності проти державної безпеки України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами. Йому загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Як відомо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП. До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше повідомлялось, що миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.