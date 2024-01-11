Комунальне підприємство «Миколаївські парки» мало спиляти аварійні тополі, а натомість знищило здорове дерево. Екологи вказали комунальникам на порушення законодавства.
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-західного округу, по вулиці Лягіна комунальники підготували акти щодо аварійного знесення декількох тополь.
Зазначається, що у квітні минулого року було проведено обстеження території на розі вулиць Адміральської та Лягіна. У акті обстеження зазначено, що дві тополі діаметром 90 та 117 сантиметрів мають аварійний стан та їх необхідно знести.
«Натомість було видалено тополю діаметром 88 сантиметрів на висоті стовбура від землі 1,3 метри, яке перебувало в задовільному стані, але мало велику розгалуженість гілок та потребувало формувальної обрізки. Таким чином, з боку Комунального підприємства «Миколаївські парки» вкотре фіксується порушення законодавства при обрізці та видаленню дерев», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботи на Флотському бульварі розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».
Раніше повідомлялося, що 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику на Набережній міста. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів, писали «НикВести».
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Комунальне підприємство «Миколаївські парки» мало спиляти аварійні тополі, а натомість знищило здорове дерево. Екологи вказали комунальникам на порушення законодавства.
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-західного округу, по вулиці Лягіна комунальники підготували акти щодо аварійного знесення декількох тополь.
Зазначається, що у квітні минулого року було проведено обстеження території на розі вулиць Адміральської та Лягіна. У акті обстеження зазначено, що дві тополі діаметром 90 та 117 сантиметрів мають аварійний стан та їх необхідно знести.
«Натомість було видалено тополю діаметром 88 сантиметрів на висоті стовбура від землі 1,3 метри, яке перебувало в задовільному стані, але мало велику розгалуженість гілок та потребувало формувальної обрізки. Таким чином, з боку Комунального підприємства «Миколаївські парки» вкотре фіксується порушення законодавства при обрізці та видаленню дерев», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботи на Флотському бульварі розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».
Раніше повідомлялося, що 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику на Набережній міста. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів, писали «НикВести».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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