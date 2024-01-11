Комунальне підприємство «Миколаївські парки» мало спиляти аварійні тополі, а натомість знищило здорове дерево. Екологи вказали комунальникам на порушення законодавства.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-західного округу, по вулиці Лягіна комунальники підготували акти щодо аварійного знесення декількох тополь.

Зазначається, що у квітні минулого року було проведено обстеження території на розі вулиць Адміральської та Лягіна. У акті обстеження зазначено, що дві тополі діаметром 90 та 117 сантиметрів мають аварійний стан та їх необхідно знести.

Аварійні тополі. Фото: Екоінспекція Аварійні тополі. Фото: Екоінспекція Аварійні тополі. Фото: Екоінспекція

«Натомість було видалено тополю діаметром 88 сантиметрів на висоті стовбура від землі 1,3 метри, яке перебувало в задовільному стані, але мало велику розгалуженість гілок та потребувало формувальної обрізки. Таким чином, з боку Комунального підприємства «Миколаївські парки» вкотре фіксується порушення законодавства при обрізці та видаленню дерев», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботи на Флотському бульварі розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялося, що 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику на Набережній міста. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів, писали «НикВести».