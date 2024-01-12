Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський попереджає, що спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку на сході України.

Про це він повідомив у своєму Telegram каналі.

За його словами, для цього ворог переміщує підрозділи «шторм» та здійснює формування штурмових рот.

Командувач також зазначив, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Нагадаємо, німецьке видання Bild з посиланням на розвідувальні дані та джерела пише про те, що Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно вже анексованих українських областей протягом 2024-2026 років. ISW зауважив, що ці цілі збігаються з поточними локальними наступальними операціями російських загарбників.

Також повідомлялось, що російські війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.