Миколаїв, проспект Центральний. Фото з відритих джерел

У Миколаєві завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування.

Про це повідомив голова комісії з перейменування вулиць Олександр Тригуб в інтерв'ю на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

У переліку запропонованих 269 топонімів, більш як 250 вулиць рекомендувалися до перейменування. Були також топоніми, які вимагали уточнень відповідно до сучасного українського правопису, а також були виявлені випадки дублювання назв в межах міської громади.

— Можна сказати, що сьогодні робота топонімічної комісії майже завершена. Залишилося лише зробити деякі уточнення і зібрати кворум для затвердження останнього списку, який вже було сформовано. З самого початку було запропоновано 269 топонімів з них близько 250 вулиць було запропоновано до перейменування. Це не просто перейменування. Приблизно дві третини — це топоніми, які потребували уточнення згідно з сучасним українським правописом. І велика частина топонімів це дубляжі, коли в межах сучасного міста Миколаєва, тобто в межах міської громади, одна й та ж назва зустрічалася двічі, тричі і навіть один раз чотири рази, – розповів Олександр Тригубов.

Також комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Вулиця Декабристів Вулиця Декабристів, фото з відритих джерел

Вулиця Декабристів не підлягає перейменуванню. Комісія аргументує це рішення тим, що Декабристи стали жертвами репресій царської влади та виступали за прогресивні ідеї, включаючи конституційну монархію та звільнення селянства.

— Дозволялося не перейменовувати вулиці на честь особистостей, які постраждали внаслідок репресій царської влади, тобто з боку Російської імперії. Декабристи вони ж постраждали від Російської імперії. Вони боролися за конституційну монархію, за звільнення селянства, тобто за позитивні ідеї. І декабристи це не винятково, скажімо, російське явище. Багато декабристів представляли Україну. Тому комісія підтримала думку про збереження вулиці Декабристів, тому що їх ніхто не популяризував за Російської імперії. Вони навпаки постраждали від Російської імперії, – сказав голова комісії з перейменування.

Вулиця Потьомкінська

Вулиця Потьомкінська, скриншон з Google-карт

Протилежне рішення прийнято щодо вулиці Потьомкінської. Названа на честь Григорія Потьомкіна, ця вулиця буде перейменована через його винятково антиукраїнські дії, зокрема зруйнування Запорозької Січі.

— Чому було вирішено перейменувати вулицю Потьомкінську? Тому що, як ми знаємо, Григорій Потьомкін був виконавцем монаршої волі , виконуючи наказ Катерини чи ще чийсь наказ, він зруйнував Запорозьку Січ це, так би мовити, його винятково найбільша провина антиукраїнська. Саме і у зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перейменування, – пояснив Олександр Тригубов.

Вулиця Фалєєвська

Житловий будинок по вулиці Фалєєвській, фото з відритих джерел

Вулиця Фалєєвська залишиться незмінною, адже Михайло Фалєєв, будівничий та громадський діяч Миколаєва, не мав відомих дій, спрямованих на придушення українства.

— Щодо Фалєєва були дискусії, то треба не забувати, що він перший громадянин Миколаєва, він будівничий Миколаєва. Ніякого відношення до військової справи він не мав. Це купецька родина, при цьому купецька родина російсько-українського походження. Навіть, як кажуть, за часів імперії його називали ніяк не інакше, як Михайло Фалєєв. Він більшу частину життя прожив в Кременчуці, спілкувався українською мовою. Ніяких думок, ні принаймні відомих історикам, якихось дій, направлених на придушення українства, як вимагає того закон у нього не було. Тим більше, що він перед своєю смертю заповів українців кріпаків відпустити на волю. Мені здається, що це достойна людина, – зауважив голова комісії.

Вулиця Адмірала Макарова

Вулиця Адмірала Макарова, фото з відритих джерел

Рішення про перейменування вулиці Адмірала Макарова викликало розгорнуту дискусію. Незважаючи на його народження в Миколаєві, було прийнято рішення щодо перейменування через асоціації з крейсером, який обстрілював Україну.

— Були думки різні. Звісно, була дискусія з приводу адмірала Макарова, тому що ми не повинні забувати, що це уродженець Миколаєва. Він не тільки був військовослужбовцем, а й винахідником конструктором теж. Його погляди нам абсолютно невідомі щодо України, українців, він просто виконував свою задачу. Однозначно, він постать, яка не переслідувала українців. І можна було не перейменовувати. Принаймні, щодо пам'ятника ніякі претензії із боку, наприклад, навіть Інституту національної пам'яті немає. Але один із членів комісії зазначив, що у миколаївців дуже велика асоціація виникає саме із крейсером Адмірала Макарова, який обстрілював Україну. Тому, поміркувавши, було прийнято рішення все ж таки перейменувати. Хоча були члени комісії, які виступали проти цього, – прокоментував Олександр Тригубов.

Вулиця Лягіна

Кафедральний Собор Різдва Пресвятої Богородиці розташований по вулиці Лягіна, фото з відритих джерел

Вулиця Лягіна буде перейменована згідно із законом про декомунізацію, але з урахуванням збереження історичної назви Різдвяна.

— Віктор Лягін був кадровим працівником НКВС, тому згідно з законом про декомунізацію, вулиця Лягіна підпадає під перейменування. Більшість комісії проголосувала за те, щоб повернути цій вулиці історичну назву — Різдвяна. Чому? Тому що треба зазначити, що пам'ятка архітектури собор Різдва Пресвятої Богородиці зберігся, – сказав голова комісії.

Вулиця Пушкінська

Вулиця Пушкінська, фото з відритих джерел

Вулиця Пушкінська також підлягає перейменуванню. До радянських часів вона називалась Бульварною, але її планують перейменувати на Аркасівську.

— Всі ми знаємо, яке ставлення сформувалося до Олександра Пушкіна протягом останніх років, але назва цієї вулиці вона до радянських часів була Бульварна. Це була тиха затишна вулиця, яка починалася від бульвару, а зараз це транспортна артерія. Тому зараз назва Бульварна виглядала б абсолютно алогічно. Тому вулицю назвали, якщо не помиляюся, Аркасівська, – зауважив Олександр Тригубов.

Вулиці з назвами маршалів та генералів будуть замінені на нові

Вулиця Маршала Василевського, скриншон з Google-карт

Маршали та генерали втратять свої назви в рамках перейменувань, незалежно від їхнього походження.

— А от щодо маршалів, то маршали більшість з яких ніякого прямого відношення до звільнення Миколаєва не мають. Було прийнято рішення, що всіх маршалів та генералів незалежно від їхнього походження будуть перейменовувати, – резюмував він.

Перелік з новими назвами вулиць буде винесено на громадські обговорення, після чого рішення буде винесено на розгляд сесії Миколаєва.

— Те, що було напрацьовано в протоколі, буде занесено в таблицю з обґрунтуванням нових назв вулиць. Комісія зі своїми пропозиціями визначилась, але там є громадськість, яка вимагає зберегти деякі назви. Ті пропозиції громадськості, які не суперечать закону про деколонізацію та декомунізацію повинні бути винести на громадські обговорення в електронному варіанті. Після проект рішення щодо перейменування вулиць буде винесено на погодження сесії Миколаївської міськради, – зауважив Олександр Тригубов.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.