Начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.
Про це він сказав під час брифінгу у пʼятницю, 12 січня, відповдаючи на питання «НикВести».
Зазначимо, що під час засідань комісії з перейменування неодноразово обговорювалась подальша доля стосовно вулиці Фалєєвської. Зокрема, голова комісії Олександр Тригуб висловлював думку, що необхідно залишити вулиці її історичну назву.
В управлінні культури цю думку поділяють, адже доказів про те, що Михайло Фалєєв підтримував антиукраїнську політику Російської імперії, немає. Саме тому, його постать не підпадає під закон про обовʼязкове перейменування.
— Я рядовий член комісії та посадова особа. Якби я був просто людиною, я міг би сказати все, що я хочу. Сьогодні я згоден із головою комісії у цьому питанні. Перше завдання комісії — виконати вимоги закону. У законі чітко прописано, які прізвища потрібно прибрати з вулиць. І якщо це прізвище сьогодні прямо не підпадає під дію закону, цю назву вулиці треба залишити. Така моя точка зору як посадовця. Якщо у когось є якісь докази чи історична інформація, що Фалєєв був діячем імперської армії, або мав антиукраїнські нарративи, тоді розглядатимемо питання про перейменування. Сьогодні такої інформації ми не маємо, — заявив Юрій Любаров.
Наразі комісія розглянула близько 200 назв вулиць. За словами начальника управління, мова не тільки про ті назви, що підпадають під закон про деколонізацію, але й ті, в яких є помилки в правописі. Надалі цей перелік буде винесено на громадські обговорення, після чого рішення буде винесено на розгляд сесії Миколаєва.
Наприкінці жовтня 2022 року скульптуру першого містянина Михайла Фалєєва, яка знаходилась на Набережній неподалік від будівлі міської ради, демонтували.
В ГУНП Миколаївської області пояснили, що це було зроблено для того, щоб зберегти пам’ятник від обстрілів російських окупантів.
У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.
На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».
Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.
В жовтні топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.
Зокрема, комісія запропонувала до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.
У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.
Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати.
Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.
Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.
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Начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.
Про це він сказав під час брифінгу у пʼятницю, 12 січня, відповдаючи на питання «НикВести».
Зазначимо, що під час засідань комісії з перейменування неодноразово обговорювалась подальша доля стосовно вулиці Фалєєвської. Зокрема, голова комісії Олександр Тригуб висловлював думку, що необхідно залишити вулиці її історичну назву.
В управлінні культури цю думку поділяють, адже доказів про те, що Михайло Фалєєв підтримував антиукраїнську політику Російської імперії, немає. Саме тому, його постать не підпадає під закон про обовʼязкове перейменування.
— Я рядовий член комісії та посадова особа. Якби я був просто людиною, я міг би сказати все, що я хочу. Сьогодні я згоден із головою комісії у цьому питанні. Перше завдання комісії — виконати вимоги закону. У законі чітко прописано, які прізвища потрібно прибрати з вулиць. І якщо це прізвище сьогодні прямо не підпадає під дію закону, цю назву вулиці треба залишити. Така моя точка зору як посадовця. Якщо у когось є якісь докази чи історична інформація, що Фалєєв був діячем імперської армії, або мав антиукраїнські нарративи, тоді розглядатимемо питання про перейменування. Сьогодні такої інформації ми не маємо, — заявив Юрій Любаров.
Наразі комісія розглянула близько 200 назв вулиць. За словами начальника управління, мова не тільки про ті назви, що підпадають під закон про деколонізацію, але й ті, в яких є помилки в правописі. Надалі цей перелік буде винесено на громадські обговорення, після чого рішення буде винесено на розгляд сесії Миколаєва.
Наприкінці жовтня 2022 року скульптуру першого містянина Михайла Фалєєва, яка знаходилась на Набережній неподалік від будівлі міської ради, демонтували.
В ГУНП Миколаївської області пояснили, що це було зроблено для того, щоб зберегти пам’ятник від обстрілів російських окупантів.
У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.
На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».
Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.
В жовтні топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.
Зокрема, комісія запропонувала до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.
У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.
Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати.
Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.
Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.
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