Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, фото: НикВести

Начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

Про це він сказав під час брифінгу у пʼятницю, 12 січня, відповдаючи на питання «НикВести».

Зазначимо, що під час засідань комісії з перейменування неодноразово обговорювалась подальша доля стосовно вулиці Фалєєвської. Зокрема, голова комісії Олександр Тригуб висловлював думку, що необхідно залишити вулиці її історичну назву.

В управлінні культури цю думку поділяють, адже доказів про те, що Михайло Фалєєв підтримував антиукраїнську політику Російської імперії, немає. Саме тому, його постать не підпадає під закон про обовʼязкове перейменування.

— Я рядовий член комісії та посадова особа. Якби я був просто людиною, я міг би сказати все, що я хочу. Сьогодні я згоден із головою комісії у цьому питанні. Перше завдання комісії — виконати вимоги закону. У законі чітко прописано, які прізвища потрібно прибрати з вулиць. І якщо це прізвище сьогодні прямо не підпадає під дію закону, цю назву вулиці треба залишити. Така моя точка зору як посадовця. Якщо у когось є якісь докази чи історична інформація, що Фалєєв був діячем імперської армії, або мав антиукраїнські нарративи, тоді розглядатимемо питання про перейменування. Сьогодні такої інформації ми не маємо, — заявив Юрій Любаров.

Наразі комісія розглянула близько 200 назв вулиць. За словами начальника управління, мова не тільки про ті назви, що підпадають під закон про деколонізацію, але й ті, в яких є помилки в правописі. Надалі цей перелік буде винесено на громадські обговорення, після чого рішення буде винесено на розгляд сесії Миколаєва.

Що з памʼятником Фалєєву у Миколаєві?

Наприкінці жовтня 2022 року скульптуру першого містянина Михайла Фалєєва, яка знаходилась на Набережній неподалік від будівлі міської ради, демонтували.

В ГУНП Миколаївської області пояснили, що це було зроблено для того, щоб зберегти пам’ятник від обстрілів російських окупантів.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, комісія запропонувала до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

У Миколаєві змінять герб та перенесуть святкування Дня міста?

У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.

Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати.

Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.

Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.

Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.