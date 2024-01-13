Гімалайський чорний ведмідь, який отримав контузію в зоопарку в селищі Ямпіль на Донеччині через російський обстріл, тепер житиме в зоопарку Шотландії.

Про це пише BBC.

Українські військові врятували ведмедя у селищі Ямпіль на Донеччині у жовтні 2022 року. Майже всі 200 тварин з покинутого приватного зоопарку загинули від голоду або обстрілів.

Ведмідя, названого на честь селища, спочатку перевезли до заповідника для тварин у Бельгії, а тепер перемістили до зоопарку «Пʼять сестер» у Шотландії.

Після прибуття, за словами співробітників зоопарку, Ямпіль здавався розслабленим і смакував улюблену їжу — огірки.

«Ямпіль пройшов через багато чого. Він дуже нервував, зустрічаючи людей. Ми хотіли бути делікатними, намагалися, щоб він не чув гучних звуків. Він пережив жахливе. Час покаже, але зараз він виглядає напрочуд спокійним та відпочившим. Вийшов зі своєї клітки, їв, пив і відпочивав — це приємно бачити. Дуже сподіваємося, що так буде й надалі», — сказав Адам Велш, керівник відділу освіти зоопарку.

За ведмедем уважно спостерігатимуть, щоб зрозуміти, чи не виявлятиме він жодних проблем, подібних до посттравматичного стресового розладу (ПТСР), після перебування в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що напередодні Нового року до миколаївського зоопарку прибули чотири нові тварини та 20 птахів.