Напередодні Нового року до миколаївського зоопарку прибули чотири нові тварини та 20 птахів.

Про це повідомили в Миколаївському зоопарку.

За даними зоопарку, екопарк «Ковалівка», що знаходиться в Полтавській області передав їм молоду самку ягуара, самку гривастого барана, самку мари патагонської та самку альпаки.

«Всі ці тварини прибули в пару до тварин нашого зоопарку», – повідомили у закладі.

Також до Миколаївського зоопарку була привезена ціла група птахів: самець бороданя в пару до самки, пара фазанів-вуханів сизих, пара гусок гірських, дві пари гусок китайських, пара гусок білошиїх, пара гусок курячих, дві пари султанок сіроголових, пара трагопанів Темінка, самиця журавля-вінценоса південного в пару до самця.

У свою чергу, Миколаївський зоопарк відправив у «Ковалівку» самку ягуара, чотири голови козла гірського сибірського, пару білоплечих орланів, самку сипа білоголового та двох орланів-білохвостів. Ці тварини, врятовані на початку війни, тепер отримають новий дім та можливість продовжити своє життя в екопарку.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському зоопарку штучно вигодовують кенгуреня Сьому, яке вижило після загибелі матері.

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