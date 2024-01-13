В Миколаївській області за добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.
12 січня та в ніч на 13 на території Миколаївщини пожежі виникли у житловому секторі, площі горіння незначні. Однак, на одній із пожеж, яка сталась у Миколаєві, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка віком 55 років. Усі обставини події та причина займання наразі встановлюються.
Загалом для ліквідації пожеж від ДСНС залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Завдяки своєчасно вжитим заходам від вогню вбережено житловий будинок, літню кухню, не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири у багатоповерхівках.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.
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В Миколаївській області за добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.
12 січня та в ніч на 13 на території Миколаївщини пожежі виникли у житловому секторі, площі горіння незначні. Однак, на одній із пожеж, яка сталась у Миколаєві, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка віком 55 років. Усі обставини події та причина займання наразі встановлюються.
Загалом для ліквідації пожеж від ДСНС залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Завдяки своєчасно вжитим заходам від вогню вбережено житловий будинок, літню кухню, не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири у багатоповерхівках.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|