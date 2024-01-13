В Миколаївській області за добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

12 січня та в ніч на 13 на території Миколаївщини пожежі виникли у житловому секторі, площі горіння незначні. Однак, на одній із пожеж, яка сталась у Миколаєві, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка віком 55 років. Усі обставини події та причина займання наразі встановлюються.

Ліквідація пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Ліквідація пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Загалом для ліквідації пожеж від ДСНС залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Завдяки своєчасно вжитим заходам від вогню вбережено житловий будинок, літню кухню, не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири у багатоповерхівках.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.