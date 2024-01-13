Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Українська протиповітряна оборона знищила 8 російських крилатих ракет.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море );

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – з Брянської області).

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 1 керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, що російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.