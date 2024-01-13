Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Українська протиповітряна оборона знищила 8 російських крилатих ракет.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 1 керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей.
Нагадаємо, що російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.
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Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Українська протиповітряна оборона знищила 8 російських крилатих ракет.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 1 керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей.
Нагадаємо, що російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|