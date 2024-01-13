Ввечері, 13 січня, румунські фермери та аграрії завершили акцію протесту та перестали блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне - Сірет» на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком», – зазначили у Держприкордонслужбі.
Раніше в суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».
Ввечері, 13 січня, румунські фермери та аграрії завершили акцію протесту та перестали блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне - Сірет» на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком», – зазначили у Держприкордонслужбі.
Раніше в суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».