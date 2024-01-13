Ввечері, 13 січня, румунські фермери та аграрії завершили акцію протесту та перестали блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне - Сірет» на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Раніше в суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».