Енергетики відновили подачу світла до міст та сіл на півночі й північному сході Миколаївської області після непогоди.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

«Десятки кілометрів проводів, більше 300 опор ЛЕП, майже тисяча ізоляторів - стільки матеріалів пішло, аби заживити населені пункти. Це була титанічна та виснажлива робота цілої команди професіоналів. Ані погода, ані ворожі підступи ніколи не стануть нам на заваді – світлу бути!», – повідомили там.

Негода на Миколаївщині. Що відомо?

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Водночас комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працювало 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Також миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.