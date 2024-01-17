Південноукраїнська АЕС

Якби росіянам вдалося окупувати Південноукраїнську атомну електростанцію у Миколаївській області, то це б «сильно вдарило по енергосистемі» України.

Про це сказав головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв'ю «Економічній правді».

Він нагадав, що після захоплення Херсона, росіяни рухались у бік Южноукраїнська та планували захопити там Південноукраїнську АЕС.

— Вони йшли на Південноукраїнську АЕС. Ця інформація була вже після того, як захопили Запорізьку АЕС. Я тоді бив на сполох, намагався достукатись через уряд до військових, що потрібно зупинити рух у сторону Південноукраїнської АЕС, — сказав Віталій Зайченко.

Головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко, фото: «Економічна правда»

Якби окупантам вдалося здійснити свої плани, то «наслідки були б непередбачуваними», додав він.

— У цьому випадку було б важко утримати систему цілісною. Південноукраїнська АЕС розташована посередині країни, через неї йде багато зв’язків, обійти її зайняло б час. Крім того, втрата ще 3 гігаватів генеруючої потужності теж сильно б вдарила по енергосистемі, — пояснив диспетчер «Укренерго».

Він також додав, що найважча аварія для диспетчерів сталася під час блекауту 23 листопада 2023 року. Тоді усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС були аварійно зупинені.

— Відбулося майже повне погашення всієї енергосистеми, тільки частина залишилася працювати з ЄС та невеликі «енергоострови» ТЕЦ, що виділилися в ізольовану роботу. Це була доволі холодна пора року і потрібно було забезпечити живлення критичної інфраструктури — водоканали, лікарні. Уже за дві години ми відновили основний кістяк енергосистеми і синхронізували її з Європою (Євросоюзом, — прим.), а за 14 годин повністю відновили всю енергосистему, — сказав Віталій Зайченко.

Ядерний терор. Як Росія обстрілювала Південноукраїнську АЕС?

Вночі 19 вересня 2022 року армія РФ обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета «Іскандер» впала за 300 метрів від реакторів.

Тоді ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Як наслідок — відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

До цього, у серпні 2022 року, росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявили в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС, повідомили тоді в «Енергоатомі».

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії», — зазначили там.

Після таких подій стало відомо, що місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Водночас правоохоронці почали затримувати зрадників, які допомагали росіянам у планах окупувати Південноукраїнську АЕС. Зокрема, Служба безпеки України затримала підозрюваних у зливі даних про оборону атомної електростанції 10 квітня та 26 червня 2023 року.

Також відомо, що 29 квітня 2022 року СБУ схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська. Спецслужбі також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.